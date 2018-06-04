В холодильнике нашли мертвую девочку

Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет.

В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела о безвестном исчезновении 7-летней девочки, тело которой было обнаружено 3 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Следственного комитета России по Кемеровской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 7-летнего ребенка в городе Белово, возбужденного по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

3 июня 2018 года в результате совместных действий следователей Следственного комитета и сотрудников полиции в ходе розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено в старом холодильнике, который стоял на улице. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. В настоящее время проведена процедура опознания, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшей. По предварительной версии, девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь. Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего. Проводятся следственные мероприятия. .

29 мая 2018 года девочка ушла гулять и пропала без вести. Около 18 часов отец обнаружил, что ребенка нет, после самостоятельных поисков, которые не дали результата, обратился в правоохранительные органы. После чего незамедлительно была организована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты, сотрудники полиции. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники МЧС и волонтеры. С 29 мая поисковое мероприятие не останавливалось ни на одну минуту. Расследование уголовного дела продолжается.

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