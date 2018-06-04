Биртанов о менингите в Казахстане: Ситуация характерная и стабильная

Министр отчитался о количестве заболевших и умерших от менингита в стране.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов на брифинге в СЦК отчитался о ситуации с менингококковой инфекцией. По его словам, сегодня зарегистрировано 58 случаев заболеваний менингитом, от болезни погибли 12 человек, передает zakon.kz.

"Из числа заболевших 58 детей до 14 лет – 18 человек, из числа умерших детей до 14-ти лет – 5 человек. В целом, заболеваемость менингитом имеет волнообразный характер. В 2013 году у нас было зарегистрировано 117 случаев, в 2014-м – 119, наибольший пик у нас был в 2015 – 424 случая, в 2016 году – 120 случаев, в 2017 году – 62 случая, и в этом году 58 случаев. На сегодняшний день мы говорим о заболеваемости бактериальным менингитом. Умерших наибольшее количество у нас также было в 2015 году. В 2013 году было 18 человек у нас умерло, в 2015 году - 21, в 2016 - 7, в прошлом году - 11, и в этом году 12", - рассказал министр.

Как выяснилось, наибольший пик заболеваний, по-прежнему, приходится на Алматы, с начала года госпитализировано с подозрением на менингококковую инфекцию 80 человек, из них 35 случаев не подтвержденных, еще 13 больных продолжают обследование. Из 32 заболевших погибло шесть человек. В целом по стране 128 человек госпитализированы, 82 человека выписаны, еще 34 пациента находятся на лечение, в том числе 7 пациентов в реанимации.

"Подробно мы эти цифры даем, чтобы понимание было, что первое, это очень опасное заболевание. И характеризуется высоким уровнем летальности. Второе то, что порог заболеваемости, уровень заболеваемости и смертности находится в пределах среднего за этот период. То есть, порог средний за 20 лет мы посчитали, он еще далеко не пройден. Поэтому мы говорим о том, что ситуация эта характерная, стабильная", - добавил министр.

Вдобавок в министерстве рассказали, что выявили более 4 тысяч человек, которые контактировали с больными более трех часов в день. Все они получают антибиотиколечение, антибиотикопрофилактику, отметил Биртанов. В Казахстане добровольно вакцинировалось 330 человек.

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