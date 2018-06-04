В Алматы 27-летний пожарный умер от менингита
Необходимо провести экспертизу на причину смерти - брат умершего.
Фото : inform.kz4 июня 2018, 13:10
Еще один факт смерти от менингококковой инфекции подтвержден в Алматы. Умерший - 27-летний пожарный Олжас Сулейманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали его родные, смерть наступила спустя 12 часов после первых признаков менингококковой инфекции. «Он мучился в течение 12 часов и умер в больнице. Мы планировали сегодня его похоронить, но пока не можем забрать тело. Необходимо провести экспертизу на причину смерти», - рассказал брат умершего Ерболат Сулейманов.
Ранее сообщалось, что только в Алматы зафиксировано 32 случая менингита, из них 27 лабораторно подтвержденных и 5 клинических.
В случае с Олжасом Сулеймановым ожидается лабораторное подтверждение.
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