В Алматы 27-летний пожарный умер от менингита

Необходимо провести экспертизу на причину смерти - брат умершего.

Еще один факт смерти от менингококковой инфекции подтвержден в Алматы. Умерший - 27-летний пожарный Олжас Сулейманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали его родные, смерть наступила спустя 12 часов после первых признаков менингококковой инфекции. «Он мучился в течение 12 часов и умер в больнице. Мы планировали сегодня его похоронить, но пока не можем забрать тело. Необходимо провести экспертизу на причину смерти», - рассказал брат умершего Ерболат Сулейманов.

Ранее сообщалось, что только в Алматы зафиксировано 32 случая менингита, из них 27 лабораторно подтвержденных и 5 клинических.

В случае с Олжасом Сулеймановым ожидается лабораторное подтверждение.

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