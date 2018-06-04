Менингит в Казахстане

От болезни погибли 12 человек.

С мая текущего года по стране пошли новости о менингококковой инфекции и смерти людей от нее. По состоянию на 4 июня зарегистрировано 12 случаев смертельного исхода, передает Zakon.kz.

Случаи заболевания менингококковой инфекцией были выявлены в Алматы, Астане, Алматинской области, Кызылординской области.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня сообщил, что зарегистрировано 58 случаев заболеваний менингитом, от болезни погибли 12 человек. Из числа заболевших 58 детей до 14 лет – 18 человек, из числа умерших детей до 14-ти лет – 5 человек. В целом, заболеваемость менингитом имеет волнообразный характер. В 2013 году в стране было зарегистрировано 117 случаев, в 2014 – 119. Наибольший пик был в 2015 – 424 случая, в 2016 году – 120 случаев, в 2017 году – 62 случая.

В целом по стране 128 человек госпитализированы, 82 человека выписаны, еще 34 пациента находятся на лечение, в том числе 7 пациентов в реанимации.

По данным врачей, большинство погибших скончались от молниеносной формы инфекции.

Возбудителями заболевания являются бактерии, вирусы и грибки. Начало болезни, как правило, острое. Начинается с повышения температуры до 38 — 40 С, сильной головной боли, возможны рвота, сыпь. Нередко бывают спутанность сознания, чувствительность к свету, общее беспокойство, иногда бред, судороги.

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