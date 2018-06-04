Аким ВКО посетил районную больницу

Работа, по поручению областных властей, не прекращается даже в выходные.

В воскресенье Зыряновскую районную больницу посетил аким ВКО Даниал Ахметов. Подрядчикам, занимающимся ремонтом помещения будущего центра, поставлена задача, не прерывать работы даже в выходные.

- В процессе ремонта первого этажа производится полная замена всех инженерных коммуникаций, – рассказывает главный врач Зыряновской районной больницы Владимир Коробкин. – Подрядчики проявили инициативу произвести замену всех стояков на ремонтируемых площадях до уровня третьего этажа.

Впечатляет масштаб ремонтных работ. Это не стандартное замазывание трещин, а, можно сказать, кардинальная перестройка первого этажа. Деревянный играющий пол меняют на бетонный, который должен быть идеально гладким, чтобы при транспортировке больных, кровати и коляски не трясло и не дергало.

Один из самых ответственных блоков - возведение основания для двухтонного компьютерного томографа. Уже сегодня подрядчики обещают завершить бетонирование участка, но после, по технологии, необходимо более 20 дней для того, чтобы бетон набрал прочность.

Даниал Ахметов оценил старания зыряновцев, подчеркнув, впрочем, что в ближайшее время основные работы необходимо завершить. Уже в середине июня в Зыряновск должны поставить все основное оборудование за исключением компьютерного томографа, который привезут чуть позднее. Глава ВКО поручил в июне завершить комплектацию инсультного центра и обеспечить контроль общественности и депутатов за процессами монтажа и ремонта. Мировым стандартам должны соответствовать не только медицинское оборудование, но и отделочные работы в помещении.

- Мы первые в стране создаем инсультные центры в районах, - подчеркнул Даниал Ахметов. - Специалисты нашей области, работающие с технологически сложным оборудованием (МРТ, КТ, сложные рентгеновские системы и т.д.) поедут учиться в дальнее зарубежье. Все, в течение второй половины этого года и первой половины 2019 года пройдут стажировку от трех до пяти месяцев...

Напомним, зыряновский инсультный центр будет обслуживать жителей трех районов: Зыряновского, Катон-Карагайского и Курчумского. По информации Марата Шоранова, финансирование проекта осуществляется в рамках программы «Туған жер» за счет внебюджетных средств. Общая сумма затрат в Зыряновске - около 800 миллионов тенге.

Уже в середине июня в Зыряновскую районную больницу завезут основное оборудование для будущего инсультного центра. Сегодня в медицинском учреждении проводят ремонт помещений, выделенных под новое отделение. Работа, по поручению областных властей, не прекращается даже в выходные.

Этим летом в двух районных центрах Восточного Казахстана - Зыряновске и Аягозе будут открыты современные инсультные центры. Беспрецедентное на уровне страны решение принято в рамках утвержденного главой области Даниалом Ахметовым трехлетнего плана развития системы здравоохранения ВКО.

- Открытие центров позволит нам обеспечить качественной и доступной помощью 350 тысяч восточноказахстанцев, - отмечает руководитель областного управления здравоохранения ВКО Марат Шоранов. - Центры будут оснащены ультрасовременным диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием... Наличие компьютерных томографов позволит дать мультипликативный эффект для развития таких направлений, как хирургия, травматология, неврология, а также охрана здоровья матери и ребенка.

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