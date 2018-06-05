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Минздрав предлагает сократить список социально значимых заболеваний

В проекте приказа Минздрава из списка останутся всего 4 заболевания вместо 13.

Фото : zakon.kz5 июня 2018, 09:47

Министерство здравоохранения намерено сократить список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь. Об этом говорится в проекте приказа министра здравоохранения, опубликованном на сайте egov.kz для обсуждения, передает Zakon.kz.

Согласно новой редакции документа, в списке останутся четыре заболевания вместо 13 - туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения.

Хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные заболевания и болезни нервной системы предлагается исключить из списка.

Указывается, что публичное обсуждение проекта приказа завершается 6 июня 2018 года.

Согласно статистике, в 2016 году в республике было зарегистрировано 508 128 человек с социально значимыми заболеваниями. При этом на октябрь 2017 года около 300 тысяч - больны сахарным диабетом.


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