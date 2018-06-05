В Атырауской области обсудили развитие агропромышленного комплекса региона

В совещание приняли участие сельхозпроизводители, руководители государственных органов и представители НПП РК «Атамекен».

В Атырау прошло расширенное совещание по вопросам развития агропромышленного сектора региона, на котором в том числе обсуждались вопросы рыбной промышленности. В совещание приняли участие сельхозпроизводители, руководители государственных органов и представители НПП РК «Атамекен», передает Zakon.kz со ссылкой на УВП Атырау.

Открывая встречу аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил важность развития агропромышленного комплекса для экономики региона.

Представитетели НПП РК «Атамекен» в ходе совещания предложили сделать отдельную программу по скринингу проблемных зон агропромышленного комплекса в Атырауской области.

Аким области Нурлан Ногаев рассказал, что в прошлом году местный бюджет выделил 222 гранта для подготовки необходимых для региона специалистов.

- 179 грантов были выделены на педагогические специальности, 35 грантов на подготовку врачей и 9 ветеринаров. Мы проводим работу по мониторингу необходимых специальностей, - отметил Нурлан Ногаев. - В скором времени в регионе стартует реализация проекта нефтехимического комплекса. И нам нужны будут специалисты для этого направления. Так, что скрининг необходим для понимания ситуации.

Глава региона также заострил внимание и на программе «Бастау бизнес». Больше половины обучающихся по данной программе не достигают своей цели.

- По области 750 человек прошли обучение по этой программе, из них лишь 135 открыли свое дело, половина за свой счет. А где остальные? Нужно ли обучать столько людей? Нужно качество, а не количество. Этому тоже необходимо уделять внимание. Как говорится - лучше меньше, да лучше, - отметил Нурлан Ногаев.

Представители палаты предпринимателей озвучили и проблему развития сельского хозяйства региона. Итоги скирининга показали, что объем валовой продукции сельского хозяйства составил 63 млрд тенге или около 200 млн долларов. Животноводство занимает 57%, растениеводство – 42%.

- Есть факторы которые сдерживают развитие АПК. Это недостаток инфраструктуры по орошению. Существующие оросительные системы разрознены и технически устарели.К примеру, в Индерском районе из-за дороговизны воды площади орошаемых земель сократились в 20 раз.Для сравнения: стоимость воды в Атырау в 4 раза дороже средней цены по Казахстану.Это же сдерживает и развитие животноводства. Средняя стоимость кормов в Атырау в 1,5 раза выше, чем в других регионах, поэтому местному фермеру они обходятся достаточно дорого, - сообщили в НПП «Атамекен».

Действительно, проблема обеспечение водой в регионе стоит достаточно остро. Местные власти не раз поднимали вопрос субсидирования, но проблема до сих пор не решена. Несмотря на это акимат проводит работу по возобновлению нормального функционирования водных каналов. Из 15 каналов находящихся на республиканском балансе в введение местных властей переданы 4. По остальным работы на стадии решения. Передача оросительных каналов в областное введение позволит профинансировать работы по ремонту и очистке каналов для нужд сельхозников из местного бюджета.

На совещании остро встал вопрос о дальнейшем развитии рыбной отрасли.. В первую очередь – прозрачность выделения квот, продления сроков вылова рыбы, реконструкция осетровых рыбоводных заводов. По всем поставленным проблемным темам было принято решения коллегиально обсудить предложения и вынести их на обсуждение в Министерстве сельского хозяйства.

- Мы обсудили очень важные вопросы. Работа ведется, к ней будут привлечены акимы районов, общественность, депутаты. Совместно с палатой предпринимателей мы проведем скрининг проблемных зон будем и решать возникающие перед нами задачи. Глава государства в своих выступлениях не раз называл сельскохозяйственную отрасль одним из драйверов роста экономики страны. Потенциал есть, средства в рамках государственных программ также имеются. Нужно выслушать все предложения которые будут выдвинуты в ходе обсуждения. Совместными усилиями мы сможем реализовать программы по развитию агропромышленного комплекса региона, - заключил Нурлан Ногаев.

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