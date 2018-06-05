В частности, пункт 1 изложен в новой редакции:

«1. Утвердить следующие нормативные документы по ценообразованию в строительстве:

1) нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) нормативный документ по определению дополнительных затрат связанных с решениями проекта организации строительства согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве согласно приложению 4 к настоящему приказу.»;

Также Приказ дополнен приложением 4 согласно приложению к приказу.

Определение затрат на инжиниринговые услуги осуществляется расчетом на основании норматива лимита расходов заказчика на осуществление функций инжиниринговых услуг по управлению проектом, техническому и авторскому надзору при строительстве объектов в процентах от сметной стоимости строительства.

Затраты на инжиниринговые услуги при строительстве объектов предусматриваются в сводном сметном расчете стоимости строительства на весь период строительства в соответствии с нормами его продолжительности и являются лимитом средств заказчика для планирования и строительства объекта, а также проведения закупок инжиниринговых услуг в строительстве.

Инжиниринговые услуги имеют непрерывный характер, и осуществляются в течение всего периода строительства, включая приемку построенного объекта в эксплуатацию.

Сметная стоимость строительства по сметному расчету стоимости строительства (без учета налога на добавленную стоимость) является основой для расчета затрат на инжиниринговые услуги в строительстве.

Лимиты расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приведены в приложении 1 к настоящему Нормативному документу.

Лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по авторскому надзору за строительством приведен в приложении 2 к настоящему Нормативному документу.

Величина затрат на соответствующие инжиниринговые услуги определяется расчетом, приведенном в настоящем Нормативном документе.

В расчет затрат на инжиниринговые услуги не включен и учитывается дополнительно налог на добавленную стоимость.

Для разработчиков проекта (проектно-сметной документации) в сметную стоимость затрат на авторский надзор включаются командировочные расходы специалистов проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством, связанные со строительством объекта вне пункта нахождения проектной организации и требующие принятия проектных решений на месте, за исключением командировок административного персонала.

Налог на добавленную стоимость начисляется в размере, устанавливаемом налоговым законодательством Республики Казахстан.

Дополнительные затраты, связанные с командированием на объект строительства специалистов проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством, определяются расчетом, который составляется исходя из необходимого количества командированных работников, и срока их пребывания на стройке, исходя из нормативной продолжительности строительства.

В расчете дополнительных затрат на командирование специалистов проектной организации учитываются:

1) суточные за календарные дни нахождения в командировке;

2) расходы по проезду к месту назначения и обратно;

3) расходы по найму жилого помещения.

Определенная расчетом сумма дополнительных затрат на командирование специалистов проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством, на стройку включается в состав расчета стоимости авторского надзора за строительством.

В стоимость затрат на управление проектом и технический надзор за строительством, дополнительные затраты на командирование специалистов на стройку не включаются.

Средства на инжиниринговые услуги в полном объеме, полученные расчетом, включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

По объектам, строительство которых планируется более чем в одном календарном году, стоимость инжиниринговых услуг определяется путём разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс изменения месячного расчетного показателя. Размер месячного расчетного показателя принимается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на соответствующий пятилетний период, ежегодно обновляемым и одобряемым Правительством Республики Казахстан согласно пункту 23 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790.

Расчет стоимости инжиниринговых услуг с разбивкой по годам в зависимости от нормативной продолжительности строительства и началом строительства производится в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В приложениях 1 и 2 к настоящему Нормативному документу приводятся нормативы лимита расходов по видам инжиниринговых услуг в процентах от сметной стоимости строительства, а также справочно приводится нормативная трудоёмкость на оказание инжиниринговых услуг. Нормативная трудоёмкость представляет собой экономический показатель, характеризующий затраты рабочего времени на выполнение определенной единицы инжиниринговых услуг. Нормативная трудоемкость используется также для определения нормативной численности экспертов, необходимых для оказания инжиниринговых услуг при соответствующей сметной стоимости строительства объекта.

Договорная цена на инжиниринговые услуги, фиксируемая в договоре на оказание услуг, определяется в соответствии с законодательством в сфере государственных закупок по результатам закупок соответствующих инжиниринговых услуг на основе выигравшего ценового предложения потенциального поставщика в пределах лимита средств, установленного сметой заказчика на весь период строительства.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.