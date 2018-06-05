Асылбек Кожахметов возглавил Гражданский Альянс Казахстана

5 июня в Астане прошла выборная конференция Гражданского Альянса Казахстана, в которой приняли участие руководители региональных неправительственных организаций.

Общественный деятель, президент «Almaty Management University» Асылбек Кожахметов стал новым президентом объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

Как сообщается, 5 июня в Астане прошла выборная конференция Гражданского Альянса Казахстана, в которой приняли участие руководители региональных неправительственных организаций.

Участники конференции избрали Асылбека Кожахметова новым президентом Объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана».

«Кандидатура Кожахметова Асылбека Базарбаевича на должность президента Гражданского Альянса Казахстана предложена объединением юридических лиц в форме ассоциации «Национальная сеть информационно-ресурсных центров Казахстана»», - говорится в сообщении

А.Кожахметов родился 22 мая 1958 года, казахстанский общественный деятель, эксперт в области бизнес-образования и менеджмента, президент Almaty Management University. Является автором более 60 научных публикаций по развитию менеджмента и образования.

Гражданский Альянс Казахстана является крупнейшей республиканской неправительственной организацией, которая объединяет более 500 НКО Казахстана. Сетевые структуры организации представлены в 16 регионах, в том числе в городах Астана и Алматы.

Деятельность Гражданского Альянса направлена на развитие гражданской позиции и формирование устойчивого сотрудничества между обществом, властью и бизнесом.

Бывший президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Танирберген Бердонгар ранее написал заявление об освобождении с занимаемой должности.

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