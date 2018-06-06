В Алматинской области двое заболевших менингитом уже выздоровели
По данным лечащего врача, пациенты получили всю необходимую помощь согласно протоколу.
Фото : пресс-служба МЗ РК6 июня 2018, 07:16
Двое заболевших менингитом в районной больнице Иссыка выздоровели, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.
Вчера, 5 июня, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил районную больницу города Иссык Алматинской области. При обходе больницы министр ознакомился с организацией работы приёмного покоя, кабинета фильтра и инфекционного отделения, также министр лично изучил состояние больных менингитом.
По данным лечащего врача, пациенты получили всю необходимую помощь согласно протоколу, и в настоящее время состояние больных улучшилось.
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