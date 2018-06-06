В частности, в Правила внесены следующие изменения:

подпункт 1) пункта 10 изложен в следующей редакции:

«1) самостоятельно либо с привлечением сторонних специалистов составляет задание на проектирование намеченного объекта.

Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора на выполнение заказа по разработке предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации и становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

В задании на проектирование объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций в строительство, обязательным требованием является применение строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767).

В процессе проектирования задание на проектирование по поручению заказчика корректируется и уточняется. В случае, если внесенные по инициативе заказчика поправки в задание на проектирование требуют переработки разработанных разделов предпроектной или проектной (проектно-сметной) документации, заключается дополнительное соглашение к договору с учетом выполненных объемов работ.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.