Отцу-одиночке с близнецами на руках помогли полицейские в Алматы

После смерти супруги этой зимой мужчине приходится не легко.

Отцу-одиночке с близнецами на руках помогли полицейские Алатауского района Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Сотрудники ювенальной полиции УВД Алатауского района навестили малообеспеченные семьи. Закупив товары первой необходимости: кое-что из продуктов питания, одежду для детей и прочее, полицейские навестили отца-одиночку, воспитывающего двух двенадцатилетних дочек-близняшек.

"43-летний Марат крутится как может, чтобы обеспечить дочек всем необходимым. После смерти супруги этой зимой мужчине приходится не легко. Со своей стороны, мы, как представители государственных органов, поддерживаем гражданина в разрешении тех или иных вопросов", - рассказала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Вторая семья полноценная и имеет на иждивении шестерых детей в возрасте от 2 до 17 лет. У отца нет постоянной работы, мать - домохозяйка.

"Зарплаты отца с трудом хватает прокормить такое количество человек, но знающие люди помогают, чем могут. В этой связи наши сотрудники навещают такие семьи, чтобы быть в курсе о делах и нуждах этих семей, и в случае необходимости, протянуть руку помощи", - дополнила полковник Алипбаева.

Кроме этого, сотрудники ювенальной полиции Алатауского района организовали детям из неблагополучных и малообеспеченных семей поход в кинотеатр на премьеру захватывающего мультфильма.

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