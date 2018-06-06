Казахстанских школьников через соцсети вербуют в наркоторговцы

Задачей подростков становится наружная реклама.

Казахстанских школьников и студентов вербуют в наркоторговцы: завлекают через социальные сети, обещая солидный заработок, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Задачами подростков становится заготовка так называемых закладок и наружная реклама. Как результат, казахстанские города заполонили трафаретные надписи на заборах и домах, в которых предлагаются синтетические препараты, изменяющие сознание. Родители призывают власти поставить заслон растущей угрозе.

«Выпрями спину!» - такое сообщение получил 16-ти летний Р. через социальную сеть. Именно таким образом подростков вовлекают в переписку. Поступает предложение о солидном заработке. Для этого человека просят заполнить анкету, указав личные данные, а после - выполнять задания куратора. Используя собственный телефон, им предлагают стать связными и разносить наркотики по точкам, делать так называемые закладки, а также рисовать на домах интернет-адреса, по которым можно приобрести вещества, изменяющие сознание.

Как рассказал участник переписки с наркодилерами, ему предложили делать граффити и ложные закладки из соли, чтобы он проверял курьеров, а в дальнейшем пообещали карьерный рост до курьера.

О странном предложении подросток сообщил своим родителем. Именно это его и спасло от участи, постигшей его старшего брата. За распространение наркотических веществ в составе организованной преступной группировки он получил 16 лет заключения.

Отец осужденного:

- Кто поставляет эти наркотику сюда, в Алматы, неизвестно. Есть люди, которые только распространяют эти наркотики. И на основании этих людей и формируется эта ОПГ. Но это неправильно. Потому что даже мы видим: путём объявления можно распространителей набирать в любую группу.

По словам родителей, у их детей были конфискованы сотовые телефоны, с помощью которых с ними связывались кураторы. И якобы через эти технические средства поступали команды даже во время следственных действий и суда.

Салтанат Азирбек, официальный представитель ДВД Алматы:

- При активном содействии специальных подразделений полиции и сотовых операторов было установлено, что эти телефоны, эти номера не активны. Абсолютно. Никакого оперативного интереса на данный момент не представляют.

Трафаретные надписи с коротким словом и интернет-адресом: большая часть жителей до сих пор всё ещё не имеет понятия, что именно так в 21-ом веке рекламируют синтетические наркотики прямо на улицах городов. Те же, кто в курсе, устают их закрашивать.

Одолеть такого противника, как наркотики, в одиночку невозможно. Чтобы решить проблему необходимы усилия всего общества, уверены мальчик и его родители.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!