Жители VIP-городка в Астане незаконно тратят воду

Обитатели элитного района отказываются устанавливать счетчики.

Жители примерно 70-ти домов элитного района Астаны, где во дворах есть и бассейны, и фонтаны, незаконно пользуются водой. А страдает в итоге не только горводоканал, но и люди в соседнем поселке, куда вода попросту не доходит. Попытки наладить контакт с обитателями района, получившего в народе название Тенговка, проваливаются, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Внутри колодца на водопроводную трубу крепят ультразвуковой расходомер. Установить такой прибор решили в горводоканале, чтобы потребители перестали бездумно тратить воду в огромных объемах. Устройство позволит измерять скорость потока в трубе, и тем самым контролировать расход воды во всем районе.

Диас Карабандин, начальник службы диагностики сетей:

- Данная установка даст выявление реальной картины: сколько мы подали воды, сколько забрали денег по реализации данного района. На сегодняшний день нехватка воды наблюдается в г. Астане в связи с такими потребителями.

А в нехватке воды виноваты также жители этого элитного района столицы с говорящим названием Тенговка. Именно здесь тратится столько воды, сколько необходимо жителям всего жилого массива станция "Сороковая". В вип-городке удобно расположились 170 особняков. Но только 100 из них оснащены счётчиками воды. Чтобы навести здесь порядок, в марте 2018 года водоснабжающая организация даже ввела новые нормы потребления воды, в результате тариф был практически удвоен.

Назгуль Талипова, руководитель пресс-центра водоснабжающей организации:

- Раньше они платили за 10 кубов, то сейчас будет начисляться 20 кубов. Если в семье проживает 5 человек, это примерно будут оплачивать за воду в районе 9 тысяч тенге. В районе 60 домов на сегодняшний день не заключили договоры и потребляют воду незаконно, это считается хищением. Не заключают договор, потому что многим жителям выгодно, что вода поступает без учета.

Приоткрыть завесу роскошной жизни и застать хозяев дома оказалось непросто. Как правило, ворота открывали охранники. А оказавшиеся дома владельцы почти царских хором наотрез отказывались объяснять, почему незаконно расходуют воду, и даже угрожали съемочной группе. Но решение проблемы есть, говорят поставщики. Если жители элитгородка так и не установят индивидуальные приборы учёта в своих домах, водоснабжающая организация вынесет предупреждения. Ну а если через два месяца после этого ситуация не изменится, местным олигархам просто-напросто отключат воду.

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