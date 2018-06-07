Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Город будущего. Российский блогер расхвалил Астану

Его сопровождали казахстанские вайнеры.

Фото : кадр из видео7 июня 2018, 10:03

Известный российский видеоблогер Павел Микус посетил Астану и остался впечатлен "Городом будущего", передает Zakon.kz.

Его сопровождали казахстанские вайнеры Бексултан Казыбек и Ахмад Хельми из команды "Jokeasses". Прогуливаясь по улицам, он отметил дружелюбие и приветливость жителей.

Российский блогер также посетил достопримечательности столицы. Попробовал кумыс и шубат, но отказался от бешбармака. Ему также вручили сарқыт.

Большего всего Павла восхитил павильон "Нұр Әлем". Позже он посетил театр.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты