Город будущего. Российский блогер расхвалил Астану

Его сопровождали казахстанские вайнеры.

Известный российский видеоблогер Павел Микус посетил Астану и остался впечатлен "Городом будущего", передает Zakon.kz.

Его сопровождали казахстанские вайнеры Бексултан Казыбек и Ахмад Хельми из команды "Jokeasses". Прогуливаясь по улицам, он отметил дружелюбие и приветливость жителей.

Российский блогер также посетил достопримечательности столицы. Попробовал кумыс и шубат, но отказался от бешбармака. Ему также вручили сарқыт.

Большего всего Павла восхитил павильон "Нұр Әлем". Позже он посетил театр.

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