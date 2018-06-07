Город будущего. Российский блогер расхвалил Астану
Его сопровождали казахстанские вайнеры.
Фото : кадр из видео7 июня 2018, 10:03
Известный российский видеоблогер Павел Микус посетил Астану и остался впечатлен "Городом будущего", передает Zakon.kz.
Его сопровождали казахстанские вайнеры Бексултан Казыбек и Ахмад Хельми из команды "Jokeasses". Прогуливаясь по улицам, он отметил дружелюбие и приветливость жителей.
Российский блогер также посетил достопримечательности столицы. Попробовал кумыс и шубат, но отказался от бешбармака. Ему также вручили сарқыт.
Большего всего Павла восхитил павильон "Нұр Әлем". Позже он посетил театр.
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