Производство сахара в Казахстане выросло почти вдвое

Между тем в магазинах и на базарах сахар подорожал в мае на 3%.

Производители сахара в текущем году бьют рекорды - после прошлогоднего спада, производство за январь-апрель 2018 достигло сразу 150,1 тыс. тонн - на 81,9% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Традиционно, наибольшие объемы выпуска сконцентрированы в Жамбылской области - 121,5 тыс. тонн, сразу вдвое больше, чем годом ранее (это уже 80,9% от РК). В регионе работают два филиала гиганта отрасти - Центральноазиатской сахарной корпорации - Таразский и Меркенский. Головной офис ЦАСК находится в Алматы.

Еще 18,7% обеспечили производители Алматинской области. Здесь находится еще несколько филиалов ЦАСК - Коксуский сахарный завод, Аксуский, Бурундайский, Ескельдинский, Алакольский.

Коксуский завод закончил в прошлом году масштабную модернизацию. В целом за три года на эти цели инвесторами было направлено порядка 3,5 млрд тенге. Проводятся работы по модернизации и на Аксуском, Ескельдинском и Алакольском заводах.

Помимо роста производства, увеличился и импорт сахара - по итогам I квартала сразу на 19,9% за год, до 48,7 тыс. тонн.

Более того, с учетом сырья для производства (сахарного сырца) объемы импорта достигли 154,1 тыс. тонн на 63,6 млн долл США - в 2,5 раза больше по объему, и на 88,8% - а деньгах, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Основные страны импортеры сахара и сырья - Бразилия: 74,3 тыс. тонн (годовой рост в 3,7 раза) на 28,9 млн долл (втрое больше, чем год назад); и Куба - 30 тыс. тонн на 12 млн долларов.

Еще 28,7 тыс. тонн на 13,6 млн долл завезли из России - впрочем, это на 22,2% меньше в тоннах и на 37,8% меньше в деньгах, чем годом ранее.

Между тем цены на сахар в рознице выросли за месяц на 2,8%, до 208,2 тг за кг по итогам мая. Впрочем, это все еще на 11,4% меньше, чем годом ранее.

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