Из мечети в Алматинской области украли сейф с деньгами

Полиция ищет подозреваемых.

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании преступников в ряде регионов страны и отметил, что неотвратимость наказания и верховенство закона являются одними из важных принципов работы полиции, передает Zakon.kz.

Так, сотрудниками криминальной полиции в Павлодарской области задержан гражданин России, находившийся в межгосударственном розыске за Главным управлением МВД РФ по Новосибирской области.

В Алматинской области задержан подозреваемый, находившийся в межгосударственном розыске по ст.194 ч.4 УК РК (Вымогательство), у которого изъят пистолет Макарова с 8 патронами к нему.

Минувшей ночью в РОВД Кербулакского района Алматинской области с заявлением обратился имам мечети. Неизвестные из центральной мечети совершили кражу сейфа с денежными средствами в сумме 400 тыс. тенге и документами. Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.

Также Садубаев отметил, что МВД проводится регулярная работа по искоренению коррупции в собственных рядах. Так, сотрудниками УСБ ДВД Актюбинской области изобличен в фальсификации доказательств и признан подозреваемым сотрудник ДПП МПС УВД города. Проводится расследование.

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