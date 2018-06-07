6000 актюбинских студентов будут трудоустроены этим летом

Мероприятие прошло на базе детского лагеря отдыха «Асем». Бойцам отрядов предстоит принять непосредственное участие в строительстве и благоустройстве территории лагеря.

В Актюбинской области дан официальный старт летнему трудовому сезону строительных отрядов «Атамекен» и отрядов озеленения «Жасыл ел», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Мероприятие прошло на базе детского лагеря отдыха «Асем». Бойцам отрядов предстоит принять непосредственное участие в строительстве и благоустройстве территории лагеря.

С началом нового сезона молодежь поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

- 14 лет назад Глава государства принял решение о создании студенческих трудовых отрядов. За это время молодежь внесла большой вклад в процветание своей родины. Только в Актюбинской области бойцами студенческих отрядов высажены тысячи деревьев, очищены и благоустроены огромные территории, построено множество зданий. В прошлом году стройотряды приняли активное участие в строительстве жилых домов по пилотному проекту программы «Нурлы жер». В этом году вы внесете вклад в благое дело обустройства круглогодичного образовательно-оздоровительного лагеря «Асем», который должен стать аналогом «Артека». Согласно поручениям Президента строится множество объектов для творческого, духовного, физического развития детей, подростков и молодежи. С вашей помощью мы будем реализовывать еще большие проекты. При участии каждого актюбинца мы сделаем Актобе по-настоящему благодатным краем, - сказал глава региона.

Свою речь аким области завершил вручением сертификатов на поездки в Астану, которые достанутся 80 лучшим бойцам по итогам трудового сезона.

Бердыбек Сапарбаев также принял участие в посадке деревьев, в неформальной обстановке пообщался с молодежью, вспомнил годы своей молодости и спел с ними песни у костра. В завершение мероприятия бойцы отрядов «Жасыл ел» подарили акиму области свою форму.

Отметим, Актюбинская область традиционно занимает первое место в стране по организации, устройству молодежи в трудовые отряды «Жасыл ел» и выплате их заработной платы. В 2017 году областной штаб был удостоен звания «Лучший республиканский штаб».

С 2005 по 2017 годы в рядах студенческих отрядов области трудились около 50 тысяч молодых бойцов. Ими посажено 900 тысяч деревьев, убрано и вывезено 10 тысяч тонн мусора, озеленено 2520 гектаров парков и скверов, построено 1200 объектов.

В этом году отряды области примут около 6 тысяч ребят. Заработная плата одного бойца составляет около 60 тысяч тенге, длительность рабочего дня – до 8 часов.

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