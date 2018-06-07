Сезон отпусков в Казахстане: что можно и чего нельзя бесплатно перевезти через границу

Как казахстанцам не нарваться на штраф при перевозке "сувениров" через границу.

Сезон отпусков в Казахстане официально открыт уже неделю. Частый выезд заграницу сопровождается желанием захватить как можно больше сувениров, иностранных напитков и украшений. Однако таможенные пошлины и риск получить штраф, если неправильно заполнить декларацию, могут быстро отбить желание захватить с собой побольше сувениров. Zakon.kz разобрался, какие товары пользуются у казахстанцев наибольшим спросом при пересечении границы, и сколько их можно взять с собой без дополнительных капиталовложений и административных штрафов. Информация о ввозимых на территорию страны товарах предоставлена пресс-службой ДГД Алматы.

Если речь идет именно о сувенирах или других товаров для личного пользования (предметы, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Сюда входит одежда, парфюмерия, украшения и так далее. Есть лишь два ограничения - общая стоимость не должна превышать более 10 тысяч евро и общий вес не более 50 килограмм. Далее следуют товары для личного пользования, которые можно перевозить только в ограниченном количестве. Отметим, что указанные величины идут в расчете на одного человека;

Табак и табачные изделия: 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 грамм табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 грамм;

Алкогольные напитки и пиво: 3 литра;

Изделия из меха: Можно перевозить только один предмет (шапку, шубу или любую другую вещь гардероба);

Мобильный телефон: Две единицы на человека;

Планшет: Две единицы на человека;

Портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) : Одна штука;

Ювелирные изделия: Пять предметов на человека;

Велосипед: Один на человека;

Детская коляска: В единственном экземпляре.

Отметим, что при превышении предусмотренных законодательством норм провоза, необходимо будет оплатить таможенные платежи и налоги

Здесь есть два дополнительных момента. Во-первых, обладатели орденов, медалей и кубков, награжденные за пределами таможенной территории ЕАЭС, должны предоставить дополнительные документы, подтверждающие их получение. Во-вторых, спортсменам и участникам различных олимпиад, в том числе и научных, которые получили награды в Казахстане или на территории таможенного союза, могут спокойно пересечь границу без предоставления дополнительных документов.

Теперь поговорим о тех товарах, которые не относятся к категории "Для личного пользования". В частности, к ним отнесены товары, на которые распространяются меры экспортного контроля. В этот список вошли: икра осетровых рыб в количестве более 250 граммов; рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженные) в количестве более 5 килограммов; и так далее.

Важно помнить, что за нарушение физическими лицами требований таможенного законодательства при перемещении товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС предусмотрена административная и уголовная ответственность. Незаконное перемещение в крупном размере (то есть стоимость перемещенных товаров превышает 5 000 МРП) через таможенную границу ЕАЭС товаров через таможенную границу преследуется Уголовным кодексом РК.

"Наиболее часто совершаемые нарушения допускаются физическими лицами при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в пассажирской таможенной декларации. Административная ответственность предусмотрена за недекларирование физическими лицами по установленной форме товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу ЕАЭС, в том числе с использованием тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида других. За недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих письменному декларированию, т.е. когда общая сумма превышает в эквиваленте 10 000 долларов, Кодексом РК "Об административных правонарушениях" предусмотрен штраф в размере 10 МРП", - сообщили в пресс-службе ДГД Алматы.

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