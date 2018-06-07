Концертный зал Парижа принимал музыкантов из Атырау

Послушать музыку Великой степи пришло более 500 человек.

Атырауский областной оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой выступил в Париже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Концерт оркестра организован при поддержке Посольства РК во Франции, в рамках программы «Рухани жангыру». Послушать музыку Великой степи пришло более 500 человек. По словам посла Казахстана Жана Галиева, гастрольная поездка атырауских артистов укрепит культурные связи между Казахстаном и Францией. Парижские зрители с восхищением слушали произведения Курмангазы, Дины, Туркеша, Ыкыласа, Нургисы Тлендиева, Латифа Хамиди, Евгения Брусиловского, и аплодировали стоя.

Концерт состоялся в классическом концертном зале Гаво в Париже. Оркестр, состоящий из 53 музыкантов, предложил зарубежным слушателям программу «Шуақты өлкенің шаттығы», - сообщили представители Атырауского областного управления культуры, архивов и документации.

Главный дирижер оркестра им. Д.Нурпеисовой Арман Жудебаев отметил, что целью гастрольной поездки является ознакомление зарубежной аудитории с казахской народной музыкой, традициями и культурой.

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