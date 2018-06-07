Калетаев рассказал о законопроекте запрещающем ношение одежды, скрывающей лицо

Министр отметил, что внесение изменений в Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» продиктовано самим временем.

Фото : Пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества РК

Сегодня министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев посетил с рабочим визитом Актюбинскую область, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

В рамках поездки министр посетил села Кенкияк и Шубарши, расположенные в 220 км от областного центра, где встретился с местным населением. Дархан Калетаев разъяснил основные приоритеты государственной политики в религиозной сфере и обменялся мнениями с жителями.

В ходе встречи министр рассказал о причинах внесения в законопроект о религиозной деятельности нормы, запрещающей ношение одежды, скрывающей лицо.

«Закрывание лица чуждо казахскому народу. Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по данному вопросу есть широкая поддержка населения», - сказал Д. Калетаев.

Выражая свое отношение к ношению платков в школе, министр заявил о необходимости соблюдения школьных правил.

По словам Дархана Калетаева, наряду с данными правилами, существуют альтернативные варианты. Один из них – обучение дома путем дистанционных технологий. Он сообщил, что этот вопрос прорабатывается с министерством образования и науки, и работа в данном направлении будет продолжена.

В ходе рабочей поездки по региону министр встретился в Темирском районном центре с активом района, теологами-имамами, а также членами районной комиссии по профилактике терроризма.

Затем в селе Бестамак встретился с имамами Духовного управления мусульман Казахстана.

В своем выступлении министр отметил, что внесение изменений в Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» продиктовано самим временем.

«Нельзя скрывать, что некоторые группы распространяют недостоверные сведения о том, что данный законопроект «противоречит интересам религии. Эти сведения совершенно безосновательны», - заявил Д. Калетаев.

В этой связи министр призвал имамов оказать всестороннюю поддержку вышеупомянутому законопроекту, подключиться к разъяснению его приоритетов среди населения.

Дархан Калетаев остановился на шести направлениях совместной работы с имамами в религиозной сфере.

Это: противодействие деятельности деструктивных религиозных течений; повышение квалификации имамов и теологов, работающих с деструктивными религиозными течениями; обеспечение широкого участия населения в информационно-разъяснительной работе по профилактике распространения идей религиозного экстремизма и радикализма; формирование нулевой терпимости к радикальным идеям у молодежи; проведение проповедей имамами мечетей согласно принципам, установленным в «Едином порядке проповедей»; совершенствование «Правил внутреннего порядка мечетей».

Дархан Калетаев предложил филиалу ДУМК в Актюбинской области создать резерв имамов и теологов в целях повышения квалификации имамов и теологов, работающих с деструктивными религиозными течениями. Имамы и теологи, вошедшие в резерв, будут направляться для повышения квалификации в университет «Нур-Мубарак».

В рамках своей рабочей поездки по Актюбинскому региону министр также ознакомился с работой мечети «Досжан ишан» в Темирском районном центре и колледжа «Ақтөбе медресе» в Алгинском районе.

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