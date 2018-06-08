Медики защитят школьников от менингита во время ЕНТ

Все точки проведения экзамена обеспечат аптечками и медработниками, а также проведут профилактические меры.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал о мерах, которые будут приниматься во время ЕНТ по всей стране, передает Zakon.kz.

"С 20 по 30 июня у нас проводится ЕНТ. Мероприятие будет организовано в 147 точках, где выделяются все аудитории в вузах, колледжах и школах. Для этого мы уже обговариваем с МОН РК все вопросы профилактики. они будут проходить под контролем медработников, все точки будут обеспечены аптечками. Понимаем, что будет большое количество людей, продолжительность тестирования 3 часа 50 минут, с организационными моментами где-то в пределах 4 часов", - сказал Бекшин на брифинге в СЦК.

В минздраве выдали рекомендации всем организаторам ЕНТ, чтобы перед началом экзамена провести хорошее проветривание и влажную уборку с применением специальных дезинфицирующих средств. Само тестирование должно проводиться при открытых дверях и окнах.

"Мы будем проводить мероприятия и в местах питания, проживания выпускников школ которые прибыли на тестирование. Естественно, это будет под контролем. Эти мероприятия, я думаю, что позволят нам избежать новых случаев заражения менингококком. Ситуация стабилизируется. Продолжает работу наша горячая линия на территориальных call-центрах. За прошедшие сутки поступило с целью разъяснения более трех тысяч звонков, на все были даны ответы или консультации - куда пойти, как лечиться, что делать в такой ситуации", - добавил он.

Главный санитарный врач доложил, что сегодня в стране ситуация с менингитом стабильная. За прошедшие сутки ни одного случая менингококковой инфекцией зарегистрировано не было. Лечение продолжают 20 пациентов: 13 в Алматы, по трое больных в Алматинской области и Астане, один заболевших находится в Карагандинской области.

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