С начала года в Казахстане от менингококка умерло 13 человек

Всего по республике зарегистрировано 60 случаев менингококковой инфекции.

В Министерстве здравоохранения рассказали об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции в Казахстане на 9 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

В Республике Казахстан с начала 2018 года зарегистрировано 60 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: г. Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 4 случая, Южно-Казахстанской – 2 случая и Кызылординской – 1 случай.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.

Следует помнить, что менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови). Источником инфекции являются больные люди и «здоровые носители», т.е. люди у которых отсутствуют, какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка. Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью – в зимний и весенние периоды, - говорится в сообщении.

Чаще болеют дети младше 5 лет, ввиду несформированной иммунной системы, подростки и молодые люди – в этом возрасте люди больше проводят времени в ночных клубах, которые отличаются сочетанием множества факторов риска – это скученность людей, курение, общие напитки и т.д.

Для менингита характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов сыпь, температура достигает 39-40°С, озноб. Кожа бледная. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больные испытывают жажду, аппетит снижен. Необходимо заметить, что заболевание может протекать в легкой, а поэтому очень коварной форме, имитируя такие сравнительно «безобидные» заболевания, как грипп, ангина, насморк, тонзиллиты и т. п. При возникновении благоприятных условий, таких как ослабление защитных сил организма, вызванных переохлаждением, заболеванием, переутомлением, менингококк стремительно проникает в оболочки головного мозга и вызывает воспаление.

При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) необходимо обратиться к врачу, - рекомендует Миннздрав.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!