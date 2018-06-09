В Астане пропала 13-летняя девочка

На поиски несовершеннолетней ориентирован весь личный состав ДВД из числа сотрудников ювенальной полиции и участковых инспекторов.

Двое суток в Астане разыскивают 13-летнюю Мухамеджанову Аружан, сообщает zakon.kz.

"8 июня в полицию обратился отец девочки. Поисковые мероприятия начались сразу же. На установление местонахождения несовершеннолетней из числа сотрудников ювенальной полиции и участковых инспекторов и других подразделений созданы группы, ориентирован весь личный состав ДВД", - сообщают в пресс-службе столичного ДВД.

"Приметы: Рост 160 см,среднего телосложения, волосы темные. Была одета: розовая ветровка, широкая черная юбка до колен, розовые кеды, с собой рюкзак школьный красного цвета", - говорится в ориентировке.

В последний девочку раз видели 7 июня в обед возле ЖК "АРТ-ХАУС" на левом берегу по улице Алматы.

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