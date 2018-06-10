Канат Ислам госпитализирован в США

Ему пришлось отказаться от запланированного боя.

10 июня казахстанский боксер Канат Ислам попал в больницу в США. От проведения запланированного боя ему пришлось отказаться, сообщает Zakon.kz.

23 июня спортсмен должен был провести в Лос-Анджелесе очередной рейтинговый поединок против мексиканца Фернандо Каркамо (23-8, 18 КО). Но за две недели до встречи казахстанец отказался от боя из-за проблем со здоровьем. Сегодня он назвал причину, по которой не смог выйти на ринг.

— Во время сборов в США я повредил ногу, — рассказал боец. — Я должен был биться 23 июня. Соперник есть. Но, к сожалению, мои болельщики не смогут увидеть этот бой. Я вернусь на ринг сразу, как нога будет в рабочем состоянии. Примерно через 2 месяца. Я знаю, что мои болельщики долго ждали моего появления на ринге.

Напомним, что в последний раз Канат Ислам (25-0, 20КО) бился 9 сентября 2017 года в Астане. Тогда он победил канадца Брэндона Кука, на тот момент не познавшего горечи поражения.

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