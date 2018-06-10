Я строго слежу за тем, чтобы государство не набирало долги - Назарбаев

Президент рассказал, что за счет его договоренностей и хороших отношений открывается дорога бизнесменам, которые доверяют государству.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем в области сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сельское хозяйство. Они заинтересованы сейчас, чтобы мы завозили сельхозпродукцию, и мы сильно заинтересованы, у нас стоит вопрос рынка. Они, прежде всего, пошли на то, чтобы перерабатывать рапсовое масло, другие растительные масла. А сейчас идут на переработку пшеницы в Северном Казахстане, из отходов пшеницы такую продукцию выпускать, из которой можно делать ткани», - сказал Глава государства во время общения с журналистами в Китае.

При этом Президент подчеркнул, что все перечисленные им проекты осуществляются не за счет государства.

«Это не государственные долги! Это работа между предприятиями. ENRC строит алюминиевый завод, и он будет расплачиваться. Так мы работаем давно. Точно также «Казахмыс» производит медь, рассчитывается за счет производства. У нас, наверное, самые маленькие долги в мире - 13% всего от ВВП. У американцев 14 трлн - больше, чем ВВП Америки. В Германии 90% от ВВП. В Италии - 120% от ВВП. В Испании - 100% от ВВП», - заявил Н. Назарбаев.

«Я очень строго слежу за тем, чтобы государство не набирало долги. За счет моих договоренностей и хороших отношений открывается дорога бизнесменам, которые доверяют государству», - добавил он.

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