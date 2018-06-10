Трамп прилетел в Сингапур для встречи с лидером КНДР

Самолет американского президента приземлился в Сингапуре, где пройдет первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее также прибыл в Сингапур для встречи со своим коллегой

Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Сингапур для участия в первом в истории саммите стран США и КНДР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Associated Press.

Президентский борт №1 вылетел из Канады, где Трамп принял участие во встрече лидеров стран «Большой семерки», и сел на военной авиабазе Пайя-Леба в Сингапуре.

Незадолго до этого в Сингапур прилетел и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, главу государства доставили самолетом Air China Boeing 747. Информация о том, на чем прибудет в Сингапур Ким Чен Ын, держалась долгое время в секрете по соображениям безопасности. Помимо пассажирского Boeing вместе с лидером КНДР прилетели еще два самолета из Пхеньяна: личный борт северокорейского лидера Ил-62 и грузовой Ил-76. По данным японского телеканала NHK, на борту последнего находятся автомобили для перевозки Ким Чен Ына.

После приземления в Сингапуре лидер КНДР сел в автомобиль и в составе кортежа из порядка 35 автомобилей отправился в отель St. Regis.

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