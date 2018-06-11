В Перу нашли 56 скелетов принесенных в жертву детей

Согласно археологам, древнейшее из захоронений насчитывает около 600 лет.

В Перу обнаружили 56 скелетов детей, которых принесли в жертву в ходе языческих ритуалов, пишет РИА Новости.

Издание сообщает, что археологи нашли захоронение в провинции Трухильо региона Ла-Либертад еще в начале мая, но только накануне сообщили о находке прессе. Уточняется, что помимо останков детей, специалисты также насчитали 30 скелетов детенышей лам, которых также принесли в жертву.

Согласно археологам, древнейшее из захоронений насчитывает около 600 лет. По их словам, детей приносили в жертву языческим богам, чтобы попытаться предотвратить погодные катаклизмы. Ученые напомнили, что вблизи Перу активен феномен Эль-Ниньо, проявляющийся в аномальном повышении температуры поверхностного слоя приэкваториальной части Тихого океана на 0,5 градуса Цельсия. Установлено, что он может служить причиной разрушительных ливней и наводнений на суше.

Культура Чиму существовала на севере современного Перу примерно с 1250 по 1470 год. На протяжении своего существования царство Чиму постепенно расширялось, покоряя ряд более мелких культур, но в конечном итоге было полностью завоевано инками.

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