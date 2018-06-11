15-летняя девочка пропала в Алматы

Пока поиски Екатерины не дают результатов.

Пятый день в Алматы ведутся поиски 15-летней Екатерины Клименко, передает Zakon.kz.

Информацию о пропаже девочки распространяют в Интернете.

"Пропала Клименко Екатерина Романовна, 12.08.2002 года рождения. Рост 155-160, среднего телосложения, светло русые волосы до плеч. Одета в светлые рваные джинсы, черная футболка, рубашка в клетку. С собой серый рюкзак с салатовым рисунком. Родители в течение 5 дней не знают, что с их дочерью...Ушла из дома 6 июня, видели в районе Атакента, Меги, Абая-Правды. Если Вы владеете хоть какой-то информацией или видели Катю, просьба писать Оксане Клименко. Телефоны родителей: 87753065594, 87022897171 или 102", - сказано в распространяемом сообщении.

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