15-летняя девочка пропала в Алматы
Пока поиски Екатерины не дают результатов.
Фото : Facebook11 июня 2018, 11:06
Пятый день в Алматы ведутся поиски 15-летней Екатерины Клименко, передает Zakon.kz.
Информацию о пропаже девочки распространяют в Интернете.
"Пропала Клименко Екатерина Романовна, 12.08.2002 года рождения. Рост 155-160, среднего телосложения, светло русые волосы до плеч. Одета в светлые рваные джинсы, черная футболка, рубашка в клетку. С собой серый рюкзак с салатовым рисунком. Родители в течение 5 дней не знают, что с их дочерью...Ушла из дома 6 июня, видели в районе Атакента, Меги, Абая-Правды. Если Вы владеете хоть какой-то информацией или видели Катю, просьба писать Оксане Клименко. Телефоны родителей: 87753065594, 87022897171 или 102", - сказано в распространяемом сообщении.
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