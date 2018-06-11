Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Поножовщина, стрельба, кража 17 млн - в МВД рассказали о раскрытых преступлениях

В МВД РК напоминают о неотвратимости наказания.

Фото : ТСН11 июня 2018, 12:06

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о раскрытых преступлениях, совершенных за недавнее время в стране, передает Zakon.kz.

В Актау сотрудниками ДВД Западно-Казахстанской области задержан подозреваемый в совершении в Уральске кражи более 17 млн. тенге из дома предпринимателя.

Полицейскими ДВД Алматы задержан мужчина, который совершил разбойное нападение на частный дом и завладел 700 тыс тенге, 3 тыс долларов США и золотыми изделиями.

Также в Алматы задержан иностранный студент 4 курса, который в арендуемой своими согражданами квартире нанес им ножевые ранения и завладел их имуществом. В результате нападения двое госпитализированы.

В Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали жителя области, который из хулиганских побуждений ранил из обреза охотничьего ружья двоих местных жителей.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты