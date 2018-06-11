Поножовщина, стрельба, кража 17 млн - в МВД рассказали о раскрытых преступлениях

В МВД РК напоминают о неотвратимости наказания.

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о раскрытых преступлениях, совершенных за недавнее время в стране, передает Zakon.kz.

В Актау сотрудниками ДВД Западно-Казахстанской области задержан подозреваемый в совершении в Уральске кражи более 17 млн. тенге из дома предпринимателя.

Полицейскими ДВД Алматы задержан мужчина, который совершил разбойное нападение на частный дом и завладел 700 тыс тенге, 3 тыс долларов США и золотыми изделиями.

Также в Алматы задержан иностранный студент 4 курса, который в арендуемой своими согражданами квартире нанес им ножевые ранения и завладел их имуществом. В результате нападения двое госпитализированы.

В Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали жителя области, который из хулиганских побуждений ранил из обреза охотничьего ружья двоих местных жителей.

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