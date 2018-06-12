В Узбекистане чиновник пересадил молодоженов из кортежа в такси

Такая роскошь создает неудобства для каждого.

Председатель Центрального совета Союза Молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев призвал воздержаться от шикарных свадебных кортежей и пересадил молодоженов на такси, сообщает kun.uz.

«Мы сами в этом виноваты. Я виноват, Союз Молодежи виноват. Самая большая проблема сейчас наблюдается у молодых людей! Свадебные процессии не проходили бы на таком роскошном уровне, если бы мы правильно разъясняли об этом молодым людям», - сказал он.

По мнению главы Союза молодежи Узбекистана, большое количество родителей участвуют в проведении свадебных церемоний своей дочери, сына и в итоге оказываются погрязшими в огромных долгах. Исходя из этого, в апреле-мае 2018 года организация провела 288 специальных, образцовых свадебных торжеств.

«Когда я ездил Андижан, Фергану и Наманган, я увидел на улице свадебный кортеж. Тогда я и остановил все едущие машины, высадил жениха с невестой и пересадил их на такси. Остальным же автомашинам кортежа я велел ехать в обратном направлении. Такая роскошь создает неудобства для каждого из нас на улицах. Пусть меня за это ненавидят. Но мне все равно, ненавидит ли он Главу регионального отделения Союза молодежи, но ведь порядок все же нужен! Если мы не сможем правильно воспитывать молодежь, если Союз молодежи не может воспитывать, тогда мы должны освободить свое место», – отметил Кахрамон Куранбаев.

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