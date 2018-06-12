Актрису Асемгуль Ибраеву задержали в столичном аэропорту с наркотиками

Девушка уже предстала перед судом и выслушала вердикт за свое правонарушение.

В Астане осудили известную казахстанскую актрису и модель Асемгуль Ибраеву за хранение наркотиков, передает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, в марте текущего года Ибраева намеревалась вылететь из Астаны в Алматы, однако при прохождении досмотра рентгено-телевизионное устройство обнаружило в ее дорожной сумке стеклянную курительную трубку, крышку с фольгой и два свертка с гашишом, общим весом 4,247 гр.

Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью. В суде она пояснила, что нашла свертки с гашишем в Центральном парке Астаны, и оставила их себе для личного пользования. На следующий день актрисе нужно было вылетать в Алматы на кастинг. Она взяла с собой свертки с наркотиком и приспособление для его употребления.

Ибраева "просила суд применить в отношении неё меру наказания в виде привлечения к общественным работам, поясняя, что за свою ошибку готова работать перед обществом".

Выслушав доводы сторон, суд приговорил Асемгуль Ибраеву признать виновной по ст.296 ч.2 УК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта), и назначить ей наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов.

Карьера Ибраевой началась с победы на международном конкурсе красоты в Китае - Miss Tourism Queen Asia-2013 в Китае. До этого она работала моделью. В дальнейшем девушка участвовала в национальном конкурсе красоты, участвовала в съемках украинского клипа и в 2017 году снялась в сериале "Киберзащитники".

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