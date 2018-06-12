Об ответственности перед народом и президентом напомнил чиновникам Сагинтаев

По итогам полугодия неосвоенные средства одними министерствами будут направлены на другие направления другим ведомствам.

При обсуждении итогов исполнения республиканского бюджета за пять месяцев текущего 2018 года премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев напомнил министрам о персональной ответственности за эффективное освоение бюджетных денег, передает корреспондент Zakon.kz.

«Около 100 миллиардов тенге не работают на экономику, мы будем их изымать и направлять на необходимые отрасли. Акимы по своим отраслям несут ответственность. В экономике должен быть рост. Когда отчитываемся, говорим, что все хорошо выполняется. Это не должно забываться», - сказал он.

Глава Кабмина предупредил, что в последний раз говорит об этом.

«Это последнее слово, по итогам полугодия неосвоенные средства будут направлены на другие направления. Сами будете нести ответственность перед народом и главой государства», - отметил Б. Сагинтаев.

Также премьер поручил своим заместителям Аскару Мамину и Ерболату Досаеву взять на контроль ход освоения расходов из республиканского бюджета на реализацию программ и строительство объектов.

Как сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, расходы республиканского бюджета с начала года освоены на 3 триллиона 684,5 миллиарда тенге.

«Не освоено - 58,4 миллиардов тенге. Наибольшее неосвоение сложилось у следующих администраторов: министерство обороны - 17,2 миллиарда тенге, МСХ - 8,5 миллиарда тенге, МВД - 5,4 миллиарда тенге, МКС – 7,8 миллиарда тенге, МФ – 3,3 миллиарда тенге, КНБ – 3,4 миллиарда тенге и ВС – 1,8 миллиарда» - перечислил он.

Ксения Давыдова, Астана

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