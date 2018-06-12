Я не хочу, чтобы мои дети искали себя в альпинизме - покоривший Эверест казахстанец

Моя мама была против моих походов в горы. Потому что для нее важнее живой сын. Для меня это тоже очень важно по отношению к моим детям - Максут Жумаев.

Казахстанец Максут Жумаев, во второй раз покоривший вершину Эвереста, рассказал о спортивных начинаниях свои детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, его сын занимается хоккеем, а дочку отдали на секцию художественной гимнастики.

"Я стараюсь зарабатывать больше, ведь хоккей не дешевый вид спорта. Хочу чтобы сын продолжал заниматься хоккеем. С трех лет, я начал его приобщать (к хоккею - прим), чтобы у него потом мысли не было насчет альпинизма. Потому что по большому счету для меня альпинизм был способом выбиться в люди. Я из простой семьи и помню, как мне было очень приятно, когда на товарищеском футбольном матче Казахстан-Азербайджан меня узнавали люди", - рассказал Максут Жумаев.

"Мне хотелось бы чтобы мои дети реализовали себя и сильную личность в себе воспитали в другом виде спорта", - продолжил он.

По его словам, он в любом случае будет ходить в походы с семьей.

"Мы ходим в Туюк-Су, живем в палатках. Но я не хочу, чтобы мои дети реализовывались и искали себя в альпинизме. Потому что я помню, как моя мама была против того, что я ходил в горы. Говорила: "Все хватит!". Потому что для нее важнее живой сын. Для меня это тоже очень важно по отношению к моим детям", - поделился Максут Жумаев.

Альпинист также рассказал, что своим личным примером он будет воспитывать в детях любовь к природе через скалолазание или туризм.

"Но альпинизм… Если выберут, я конечно буду рассказывать как это все очень сложно и опасно. Но моя задача - открыть как можно больше дверей в жизни. Я хочу чтобы сын ходил в горы, но мечтал поскорее вернуться на лед", - заключил он.

18 мая стало известно о том, что казахстанец Максут Жумаев добрался до вершины горы Эверест с южной стороны. Первое взятие высоты было 11 лет назад с северной стороны.

Он является заслуженным мастером спорта РК по альпинизму, офицером Центра горной подготовки Центрального спортивного клуба армии Минобороны Казахстана.

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