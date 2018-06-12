Жания Аубакирова освобождена от должности ректора КНК имени Курмангазы

Соответствующий указ подписал Нурсултан Назарбаев.

Распоряжением Главы государства Аубакирова Жания Яхияевна освобождена от должности ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Жания Аубакирова родилась 19 апреля 1957 года в Алма-Ате.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского (1979), специальность «Концертный исполнитель, концертмейстер, преподаватель».

С 1993 года – профессор Алматинской консерватории.

Трудовой стаж: концертмейстер Государственного академического театра оперы и балета им. Абая (1979); ассистент-стажер Московской консерватории (1979-1981); старший преподаватель, доцент, заведующая кафедрой специального фортепиано Алма-Атинской консерватории (1981-1993); солистка Казахской филармонии им. Джамбула (с 1983); руководитель авторского колледжа (с 1994); ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (с 03.1997).

Член Республиканского Совета по делам студентов и учащейся молодежи (29 01.2001); член Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства (13 08.2007).

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011), член политсовета партии «Нур Отан» (11.2002-07.2006).

Лауреат премии Ленинского Комсомола Казахстана; обладатель 2-го «Гран-при» и специальной премии за лучшее исполнение произведений современных французских авторов на Международном конкурсе пианистов им. М. Лонг и Ж. Табо (Париж, 1983); лауреат конкурса камерных ансамблей (Париж, 1985 г., совместно с Гаухар Мурзабековой); Народная артистка Казахстана; Орден Литературы и искусств (Франция, 1998); лауреат Государственный премии Республики Казахстан; Орден Екатерины Великой III степени «За укрепление дружбы между Казахстаном и Россией» (Российская Федерация, 05.2008); Орден «Парасат» (15.12.2008).

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