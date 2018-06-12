Тысячи талантливых абитуриентов Казахстана лишились приоритета на получение гранта

Тревогу бьют в Казахской академии спорта и туризма.

Казахстанских депутатов сравнили с “пятой колонной” – людьми, которые действуют в интересах третьих государств. На столь жёсткие высказывания президент Академии спорта решился после того, как народные избранники приняли изменения в закон “Об образовании”, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В обновлённом Законе "Об образовании" отменён 5 пункт 26 статьи. Раньше благодаря ему тысячи талантливых абитуриентов имели приоритетное право на получение государственных образовательных грантов. Теперь призёры международных олимпиад по математике, физике, химии, а также выдающиеся спортсмены идут наравне с остальными абитуриентами.

Тревогу бьют в Казахской академии спорта и туризма: казахстанцы, которые представляют страну на международных аренах, рискуют или остаться без высшего образования, или получить его в других странах, где талантливой молодёжи только рады. Взять хотя бы соседнюю Россию: там в этом году выделено 10 тысяч грантов для иностранных абитуриентов.

Из Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию:

- Предлагаю создать максимально удобные, привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают, но нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России.

Кайрат Закирьянов, президент Казахской академии спорта и туризма:

- Если эта ситуация будет сохраняться, я думаю, не побоюсь таких громких слов, у Казахстана не будет светлого будущего.

Многократный призёр Анна Шевченко успела в своё время получить высшее образование за счёт государства. На днях лыжница готовится защищать диплом магистра. По словам Анны, спортсменам редко удаётся полностью усвоить школьную программу по причине сборов, тренировок и выступлений, соответственно, заработать на ЕНТ балл, достаточный для получения гранта, сложно.

Анна Шевченко, лыжница

- У меня есть много знакомых, которые сейчас заканчивают колледж в интернате, допустим, и они не знают, куда поступить. Не у всех есть возможность оплачивать, так как это интернат, там учатся не все из благополучных семей. Те, которые хотят тренироваться, может быть, у них нет возможности заплатить за эту учёбу, и они просто уходят из спорта и идут работать.

Ермахан Ибраимов, олимпийский чемпион:

- Спортсменам обязательно нужно выделять государственные гранты на образование. До июля есть ещё время, надеюсь, что-нибудь можно ещё изменить, исправить. Ведь выдающиеся спортсмены - это лицо Казахстана. К спортсменам должен быть особый подход.

Чтобы инициировать новые поправки в закон "Об образовании", может уйти как минимум год. Поддержать талантливых спортсменов уже сейчас можно при помощи промежуточного решения.

Кайрат Закирьянов, президент Казахской академии спорта и туризма:

- Нужно просто каким-то образом заставить министерство образования и науки выделить целевые гранты для подготовки выдающихся спортсменов. Чтобы выдающиеся спортсмены попали в университеты, неважно, в Казахскую академию спорта или в другой университет, где есть спортивный факультет, - чтобы они попали на бесплатной основе.

Знаменитая на весь мир могулистка Юлия Галышева, не набрав нужного количества баллов, отучилась бесплатно и в бакалавриате, и в магистратуре именно благодаря целевому гранту. Возможно, в этом году целевые гранты помогут поступить в вузы и другим выдающимся казахстанцам.

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