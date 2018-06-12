Опубликован список актуальных стипендий для обучения за рубежом для граждан Казахстана

В текущем году иностранные государства выделили более 10 тысяч грантов для граждан Казахстана.

На сайте «Болашак» опубликован список актуальных стипендий для обучения за рубежом граждан Казахстана, передает Zakon.kz.

В текущем году иностранные государства выделили более 10 тысяч грантов для граждан Казахстана. В настоящее время ведется прием документов на бесплатное обучение в ряде стран и университетов.

Университет КОЧ – 13 грантов

Крайний срок подачи документов – 2 июля 2018 года

Стамбул Шехир Университет – 53 гранта

Крайний срок подачи документов – 10 августа 2018 года

Ближневосточный технический университет Северного Кипра – 9 грантов

Крайний срок подачи документов – 29 июля 2018 года

Университет Кадир ХАС – 37 грантов

Крайний срок подачи документов – 10 августа 2018 года

Университет KAIST – 180 грантов

Крайний срок подачи документов — 20 июля 2018 года

Шанхайский политехнический университет — 10 грантов

Крайний срок подачи документов – 30 июня 2018 года

Гранты на обучение в Республике Беларусь

Крайний срок подачи документов – 15 июня 2018 года

Гранты на обучение в Литве – более 200 грантов

Гранты на обучение в Таджикистане – 50 грантов

Крайний срок подачи документов — 25 июня 2018 года

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