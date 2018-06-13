Экс-секретарь министерства иностранных дел Анарбек Карашев арестован

По данным Нацбюро, деньги он получал якобы за сокрытие незаконных проступков руководителей подведомственных структур.

Нацбюро по противодействию коррупции по подозрению в получении взятки в крупном размере задержало бывшего ответственного секретаря МИД РК Анарбека Карашева, сообщает Zakon.kz. Подозревается Карашев в том, что он якобы покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства.

"Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурекенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 миллионов тенге. В свою очередь Сакенова, Нурекенов и Джумасанова, организовав преступную схему, получили свыше 20 миллионов тенге взяток у предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства и их беспрепятственную приемку. К уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, с санкции суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу, к Сакеновой применен домашний арест", - сообщили в Нацбюро.

Анарбек Карашев за свою трудовую деятельность занимал различные должности в МИД РК, начиная со второго секретаря ведомства. Работал в Администрации Президента РК, начальником отдела международных договоров МИД РК, заместителем заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-министра. С 2008 по 2014 год - чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству. С 2014 года - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

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