Сотрудник Минздрава подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс долларов

Он получил взятку от предпринимателя из Азербайджана.

Председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК Назарбек Бейсен подозревается в получении взятки от предпринимателя из Азербайджана в сумме 100 тысяч долларов. Об этом сегодня на брифинге в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказал официальный представитель Агентства Нурлан Жахин, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, антикоррупционной службой Астаны расследуется уголовное дело в отношении бывшего председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Назарбека Бейсена.

«Последний подозревается в получении взятки от предпринимателя из Республики Азербайджан в сумме 100 тысяч долларов за оказание содействия во внесении лекарственного средства «Тисябри» в формуляр РК и дальнейшее покровительство. При этом Бейсен не выполнил указанные условия, в связи с чем иностранец обратился с заявлением в антикоррупционную службу», - рассказал он.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под домашним арестом. В каком статусе находится предприниматель в Агентстве не пояснили, сославшись на тайну следствия.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!