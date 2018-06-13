В Алматы обсудили роль общества в формировании антикоррупционного сознания

Граждане по своей инициативе помогают нам устранять проблемы, предлагают собственное видение их решения - АДГСПК РК.

Сегодня, 13 июня, в «Ғылым ордасы» состоялся Конгресс гражданских инициатив на тему «Роль гражданского сектора в формировании антикоррупционного сознания в обществе», сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие замакима Алматы Арман Кырыкбаев, члены Общественного совета, сотрудники Департамента АДГСПК города, члены общественных фондов и специальных мониторинговых групп.

В ходе мероприятия было отмечено, что противодействие коррупции является одним из прерогативных направлений деятельности Агентства. На сегодняшний день ведется системно-компплексная работа для привлечения всех заинтересованных, а именно государственных органов, квазигоссектор, бизнес-сообщество и гражданские институты.

«В превенции коррупции важная роль отводится усилению роли общественности и формированию антикоррупционной культуры… Ярким примером плодотворного прогресса стали Конгрессы гражданских инициатив, проведенных в 2017 и 2018 годах. В его работе принимают участие разных категорий гражданского сектора и всех уровней, включая республиканский и сельский уровень. Неравнодушные граждане сами по своей инициативе помогают нам устранять проблемы, предлагают собственное видение их решения и повышают правовую грамотность населения», - сказал директор Департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин.

Также было подчеркнуто, что ранее система мер на три четверти состояла из репрессивных мер. На сегодняшний день вместо карательных подходов делается упор на профилактику коррупции и искоренение глубинных причин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!