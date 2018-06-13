В честь 20-летия Астаны в Шымкенте открылась зона отдыха «Кошкар ата»

Гости, посетившие церемонию открытия зоны отдыха, выразили свою благодарность за проделанную работу.

Сегодня в Шымкенте в рамках акции «20 объетов к 20-летию Астаны» ввели в эксплуатацию побережье реки Кошкар ата, на которой были проведены работы по благоустройству. В мероприятии приняли участие аким области Ж.Туймебаев, аким города Н.Сауранбаев, депутаты областного и городского маслихатов, представители СМИ, а также жители города, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В ходе своего выступления глава региона Жансеит Туймебаев поздравил всех шымкентцев с открытием новой зоны отдыха и ознакомил с предстоящими проектами.

«Побережье Кошкар аты откроет великолепие города и станет излюбленным местом для жителей и гостей города. В будущем вдоль Кошкар аты начнется строительство многоэтажных домов, а территория вдоль Карасу и Кошкар аты будет полностью благоустроена. В целом, в рамках проекта по модернизации «старого города» побережье реки станет охраняемой зоной и местом для отдыха. Данная территория превратится в одно из самых красивых и особенных мест нашего города», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Отметим, что гости, посетившие церемонию открытия зоны отдыха, выразили свою благодарность за проделанную работу. На сегодняшний день здесь установлены светильники и скамейки, ротоны, а также посажены различные виды деревьев.

В настоящее время для полного завершения работ на территории зоны отдыха выделены средства для выкупа жилых домов и земельных участков для государственных нужд, ведутся соответствующие работы.

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