Мусульмане Казахстана празднуют Ораза айт
В праздник Ораза айт принято дарить подарки, приглашать гостей, молиться в мечетях.
Фото : nikosxeiladakis.gr15 июня 2018, 06:58
Мусульмане Казахстана сегодня, 15 июня, отмечают окончание священного месяца Рамадан и поста - Ораза айт, передает Zakon.kz.
Как сообщает сайт ДУМК, эту дату установили исламские ученые из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
В праздник Ораза айт принято дарить подарки, приглашать гостей, молиться в мечетях. После торжественного богослужения верующие посещаются усыпальницы местных святых, кладбище - помянуть умерших.
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