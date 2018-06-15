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Мусульмане Казахстана празднуют Ораза айт

В праздник Ораза айт принято дарить подарки, приглашать гостей, молиться в мечетях.

Фото : nikosxeiladakis.gr15 июня 2018, 06:58

Мусульмане Казахстана сегодня, 15 июня, отмечают окончание священного месяца Рамадан и поста - Ораза айт, передает Zakon.kz.

Как сообщает сайт ДУМК, эту дату установили исламские ученые из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

В праздник Ораза айт принято дарить подарки, приглашать гостей, молиться в мечетях. После торжественного богослужения верующие посещаются усыпальницы местных святых, кладбище - помянуть умерших.


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