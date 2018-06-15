Верховный муфтий рассказал об обычаях на Ораза айт

Во время Ораза айта родственники, близкие и соседи навещают друг друга с пожеланиями блага и добра.

Верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

"Поздравляю Вас с наступлением благодатного, священного праздника всех мусульман – Ораза айтом! Пусть будет благословенным этот праздник, который выпал в этом году на священную пятницу! С давних времен казахский народ с особым почтением относился к месяцу Рамазан, называя этот месяц «султаном двенадцати месяцев». Ораза айт, который знаменует окончание месяца Рамазан, призывает представителей разных национальностей и этносов, которые проживают в нашей стране, к милосердию, согласию и единству", - говорится в поздравлении.

Слово «айт» по смыслу означает «празднование», «оказание уважения друг другу», «разделение радости». Так, радовать близких и родных, оказывать помощь нуждающимся и тем самым получать их довольство является благим делом.

Во время Ораза айта родственники, близкие и соседи навещают друг друга с пожеланиями блага и добра. Посещение родных и близких, преподнесение детям сладостей и подарков является доброй традицией, которая продолжается с давних времен.

Ораза айт встречают в новой и чистой, желательно белой, одежде. Чистыми должны быть и помыслы человека. Также является сунной Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) перед посещением мечети на айт-намаз отведать фиников. Мусульмане в этот день приветствуют друг друга словами «Ид мубарак!» и «Ораза айт қабыл болсын!»

Ораза айт – это время, когда мусульмане мира целый месяц соблюдали пост, надеясь на милость и довольство Всевышнего и Он отнес пост к Себе, ибо Аллах Сказал, как о том поведал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «Каждое благое деяние вознаграждается от 10 до 700 раз, кроме поста, ибо он – для Меня и Я вознаграждаю за него», а также в Коране сказано: «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили раньше, в прошлые дни» (Коран, 69:24).

"Уважаемые братья! Пусть Всевышний Аллах дарует нам благо и милость, пусть благодать этого священного праздника дойдет до каждого дома! Пусть будут приняты наши молитвы, пост и милостыня, а также благие деяния, совершенные в этот Священный месяц! Пусть Всевышний дарует мир и согласие нашей земле, пусть процветает наше Независимое государство! Аминь!", - пожелал Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный Муфтий Серикбай кажы Ораз.

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