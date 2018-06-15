Военные наблюдатели от Казахстана войдут в миссии ООН ряда стран

География присутствия в миссиях ООН офицеров Вооруженных сил РК в качестве военных наблюдателей и штатных офицеров будет расширена.

На совместном заседании обеих палат парламента (Мажилиса и Сената) депутаты одобрили предложение об отправке 40 военных наблюдателей в миссии ООН на Ближнем Востоке, Кипре, в Индию, Пакистан, Ливан и Западную Сахару, передает корреспондент Zakon.kz.

«В соответствии с постановлением парламента от 20 декабря 2013 года за номером 15 осуществляется направление офицеров Вооруженных сил РК в качестве военных наблюдателей в миротворческие миссии ООН для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности. С 2014 года по настоящее время 11 казахстанских офицеров участвовало в миссиях ООН в течение 12 месяцев в Западной Сахаре и Кот-д'Ивуаре. Направление в другие две одобренные парламентом миссии Гаити и Либерию не проводится ввиду масштабного сокращения контингента и отсутствия запросов от ООН», - сказал министр обороны РК Сакен Жасузаков.

Он добавил, что в связи со стабилизацией ситуации в Кот-д'Ивуаре военные наблюдатели в миссию ООН в этой стране также более не направляются.

«В настоящее время в миссии ООН в Западной Сахаре проходят службу 5 казахстанских военнослужащих. Многие из казахстанских офицеров получили медали за личный вклад в миротворчество и благодарности от командования миссии, а также назначались на руководящие должности в миссию ООН в Западной Сахаре», - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, руководством ООН дана высокая оценка уровню подготовленности казахстанских военнослужащих и выражена заинтересованность в направлении большего количества.

«В связи с этим с целью расширения участия в миротворческой деятельности предлагается расширить географию присутствия в миссиях ООН офицеров Вооруженных сил в качестве военных наблюдателей и штатных офицеров. Это позволит располагать более обширной информацией о текущей ситуации с безопасностью в зоне проведения миротворческих операций ООН и использовать данную информацию для выработки позиций по дальнейшему участию в миссиях в составе контингента. Кроме того, полученные в результате пребывания в миссиях опыт и навыки работы по международным стандартам внедряются в вооруженных силах, применяются в учебно-образовательном процессе, проводимом учебными центрами, учитываются при назначении на командирские и штабные должности», - сазал министр.

В этом контексте Минобороны совместно с МИД разработан список предпочтительных миротворческих миссий с учетом военно-политического сотрудничества и ситуации в сфере безопасности, политической целесообразности и отношений Казахстана с другими государствами.

«Таким образом, увеличение количества казахстанских военных наблюдателей и штабных офицеров в миссиях ООН не только внесет значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и укрепит авторитет Казахстана как ответственного члена международного сообщества в свете деятельности в качестве непостоянного члена в Совбезе ООН. В соответствии со ст. 53 Конституции вношу предложение о направлении офицеров Вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в составе 40 человек: в миссии ООН на Ближнем Востоке; вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре; группы военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане; временных сил ООН в Ливане; миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре», - заключил С. Жасузаков.

Данное предложение было единогласно поддержано депутатами Парламента РК.

Ксения Давыдова, Астана

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