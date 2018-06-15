Кайрат Мами призвал правительство лучше защищать права матерей

Конституционный Совет рекомендовал правительству республики с целью более полного обеспечения прав и свобод матери и ребенка рассмотреть вопрос об инициировании поправок в Кодекс РК - Мами

Кайрат Мами призвал правительство РК гарантировать матерям адекватную защиту их прав и интересов во время расширенного заседания двух палат парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в этом году Конституционный совет рассмотрел представление Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области о признании неконституционным пункта 5 статьи 47 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье».

«В своем нормативном постановлении от 10 апреля 2018 года № 3 Конституционный Совет разъяснил, что дифференциация права женщины на получение содержания от мужчины в период ее беременности, рождения ребенка и в последующее время в зависимости от наличия или отсутствия между ними брачных взаимоотношений связана с реализацией государством своих обязательств по защите института семьи, основанной на браке», - сказал он.

Также Мами напомнил, что в силу естественных законов природы в период беременности и в первые годы жизни детей невозможно рассматривать интересы ребенка в отрыве от его матери. А потому в этот важный этап необходимо гарантировать адекватную защиту прав и законных интересов матери и ребенка, что предполагает установление эффективных правовых механизмов, посредством которых максимально обеспечивалось бы сохранение необходимого уровня жизнеобеспечения как ребенка, так и матери, заботящейся о нем.

«Признавая конституционность пункта 5 статьи 47 Кодекса, Конституционный Совет указал на отдельные недостатки брачно-семейного законодательства. В нем не определено содержание предусмотренных в рассмотренной норме Кодекса понятий «дородовой период» и «послеродовой период» и их временные рамки. В этой связи, Конституционный Совет рекомендовал Правительству Республики с целью более полного обеспечения прав и свобод матери и ребенка рассмотреть вопрос об инициировании поправок в Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»», - заключил он.

Татьяна Ковалёва, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!