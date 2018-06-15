Сагинтаев: Электронная коммерция поможет вывести 38% компаний из «тени»

По прогнозу правительства к 2022 году в электронной коммерции будет работать 200 тысяч человек.

38% бизнеса находится в «тени». Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента рассказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Большая работа проводится по развитию малого и среднего бизнеса… (…) Мы сегодня говорим о цифровизации, мы говорим о том, что необходимо выводить экономику из «тени». У нас почти по разным расчетам 38% (компаний) находится в «тени». И вот переход к цифровизации, к электронной коммерции приведет к тому, что мы все больше и больше тех компаний, которые будут работать в тени, будем выводить в реальный сектор», - сказал Сагинтаев отвечая на вопрос депутата Кусавлетова.

Он напомнил, что по прогнозу правительства к 2022 году в электронной коммерции будет работать 200 тысяч человек. Но уже сегодня в этой сфере работает порядка 40 тысяч человек.

«В ближайшее время мы достигнем этих 200 тысяч работников. Это говорит о том, что все больше и больше людей вовлечены в сферу реального открытого бизнеса и естественно все это приведет к тому что баланс, который мы имеем по формированию бюджета будет безусловно меняться», - добавил он.

Он также отметил, что правительство обследовало практически 500 крупных и средних предприятий по всей стране на готовность к параметрам 4.0.

«Сегодня уже 14 крупных компаний имеют свою программу, большая работа проводится по цифровизации экономики, естественно каждая крупная компания, системообразующая компания, работая над цифровизацией своей экономики они повышают свою конкурентоспособность, свою производительность труда повышают долю продукции», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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