Пропускные пункты на Хоргосе не справляются с наплывом людей

Сами сотрудники Хоргоса считают, что проблему очередей они решили.

Очереди на "Хоргосе" не уменьшаются. Международный центр приграничной торговли - как медаль с двумя сторонами. С китайской: порядок и организованность. С казахстанской: измотанные толпы покупателей с баулами, низкая пропускная способность и старые автобусы. В зоне свободной торговли можно купить все - от туалетной бумаги до моторной лодки. Проблема лишь в том, что попасть туда легко, а вернуться назад равносильно прохождению полосы препятствий, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В их глазах усталость и ожидание. Часы на асфальте. Духота, жара, негде передохнуть. Это казахстанцы. Энергичные и отдохнувшие китайцы щелкают фотоаппаратами. Для них это развлечение. Для наших - круги ада. Особенно в выходные и праздничные дни, когда на Хоргосе яблоку негде упасть. Но у пограничников свой план- они пропускают в день 2 тысячи человек. Тщательно, но бесконечно медленно, говорят приезжие.

Через Казпочту отправляют товар, что превышает лимит в 50 кг. Посылка проходит несколько сотен метров. И ее получают уже на казахстанской территории. Медленно - это полбеды, жалуются люди. В открытую о проблемах говорят единицы. Те, чей бизнес зависит от этих поездок - боятся, что их не пустят в следующий раз обратно. Терпят и молчат.

Сотрудники Хоргоса считают, что проблему очередей они решили. То, что приходится наблюдать - мелкие накладки. Рабочие вопросы, с кем не бывает.

- В феврале-марте у нас был небольшой сбой, у нас была небольшая несогласованность с торговыми домами Китая. И получилось так, что посадка шла на не обустроенных площадях, фактически в голом поле, - считает президент международного центра приграничной торговли "Хоргос" Кахарман Джазин.

Фактически голым полем до сих пор смотрится наша сторона по сравнению с китайской. Поднебесная успела построить на своей территории целый город с отелями и развлекательными центрами. А вот наши все планируют. Конгресс-холл, торговые дома и галереи- около 20 объектов все строят, но никак не закончат. Три из них обещают сдать к 20-летию Астаны. Выделено было на всё это великолепие 480 миллиардов тенге. Специальная рабочая группа чиновников из столицы приехала проверить - что не так.

- У нас коррупция не снижается, потому что у нас проблемы с таможней. Приехали и убедились, и удостоверились, что здесь идут значительные перемены, - говорит руководитель республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьева.

Хорошо, если идут. Иначе в свободную экономическую зону и дальше придется пробиваться, расталкивая друг друга локтями. Так это работает сегодня. Запущенная в эксплуатацию автомагистраль "Западный Китай-Западная Европа" обещает добавить Хоргосу туристов и покупателей. В разы увеличь этот поток. А значит пора что-то менять. Или просто начать шевелиться, как соседи напротив.

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