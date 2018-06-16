Молодежь Уральска запустила новый тренд «Плоггинг»

Во всем мире стремительно набирает популярность плоггинг – гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии.

Молодежь Западно-Казахстанской области запустила новый тренд, набирающий популярность в мире – плоггинг – здоровый образ жизни с пользой для экологии, сообщает Zakon.kz.

– На днях аким области Алтай Кульгинов принял участие в плоггинге, который организовало молодежное движение Шынгырлауского района. Они стали первые в области, кто начал этот популярный мировой тренд. Их инициативу подхватили молодежные активисты г.Уральска, которые не только стремятся к здоровому образу жизни, но и призывают население к защите окружающей среды, – сказал заместитель акима области Габидолла Оспанкулов.

Во всем мире стремительно набирает популярность плоггинг – гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии. Плоггинг родился в Швеции. Это слово, которое обозначает процесс сбора мусора во время пробежки. Назван он так, потому что образован от глагола «подобрать» (по-шведски «плока апп») и существительного «джоггинг» (это, в свою очередь, медленный бег трусцой). Пробежки с мусором становятся популярными по всему миру. Новое увлечение подхватили сторонники активного образа жизни. К нему уже присоединились жители нескольких европейских стран.

– Молодежь с интересом начинает все положительные идеи, пропагандирующие здоровый образ жизни, защиту окружающей среды, заботу об экологии. Надеемся, что новый мировой тренд станет популярным и у нас в Казахстане, а молодежные объединения по нашей области уже активно подключаются к плоггингу, – сообщил руководитель областного управления молодежной политики Аян Сакошев.

Что нужно для того, чтобы заняться плоггингом? Взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет. Сложить в него найденный по дороге пластиковый мусор и все, что вредит природе. Сфотографировать свою «добычу» и выложить фото с хештегом #plogging в соцсетях, чтобы привлечь к движению как можно больше людей. Плоггинг помогает убить сразу двух зайцев, поясняют молодые люди. Обычный бег трусцой превращается в экологическую акцию, которая помогает сделать окружающее пространство чище. Плюс к этому у бегуна увеличивается расход калорий, ведь для того чтобы подобрать мусор, нужно наклониться или присесть, а еще нести наполненный мусорный мешок до ближайшего контейнера.

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