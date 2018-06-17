Толеубек Аралбай был назван лучшим актером на кинофестивале в Китае

Фильм Маленький принц большого города снят на Казахфильме.

Казахстанский актер, Заслуженный деятель РК Толеубек Аралбай, исполнивший главную роль в фильме «Маленький принц большого города» получил приз «Лучшая мужская роль» на кинофестивале стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошёл в городе Циндао с 13 по 17 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО Казахфильм.



Кинолента «Маленький принц большого города», снятая киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова при участии «Адигул продакшн» по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет историю дружбы двух одиночеств – шестилетнего воспитанника детского дома и ветерана из Дома престарелых.

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