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В Алматы из-за пожара из дома эвакуировали сто человек

Пострадавших нет.

Фото : Хабар 2418 июня 2018, 08:58

В Алматы загорелась кровля дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Пожар произошел в доме на пересечении улиц Жамбыла и Муратбаева. Предварительная площадь возгорания 200 квадратных метров.

На месте работают сотрудники ДЧС: 40 человек и 17 единиц техники.

Пострадавших нет. Из дома эвакуировали 100 человек из них 20 детей.


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