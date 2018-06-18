В Алматы из-за пожара из дома эвакуировали сто человек

Пострадавших нет.

В Алматы загорелась кровля дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Пожар произошел в доме на пересечении улиц Жамбыла и Муратбаева. Предварительная площадь возгорания 200 квадратных метров.

На месте работают сотрудники ДЧС: 40 человек и 17 единиц техники.

Пострадавших нет. Из дома эвакуировали 100 человек из них 20 детей.

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