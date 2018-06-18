В Алматы из-за пожара из дома эвакуировали сто человек
Пострадавших нет.
Фото : Хабар 2418 июня 2018, 08:58
В Алматы загорелась кровля дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Пожар произошел в доме на пересечении улиц Жамбыла и Муратбаева. Предварительная площадь возгорания 200 квадратных метров.
На месте работают сотрудники ДЧС: 40 человек и 17 единиц техники.
Пострадавших нет. Из дома эвакуировали 100 человек из них 20 детей.
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